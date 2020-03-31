Biz bize yeteriz kampanyasına iş ve siyaset dünyasından destek! Kimler kaç TL bağış yaptı? 31.03.2020 16:11

Biz Bize Yeteriz kampanyasına destek yağıyor. Biz bize yeteriz kampanyası kimler kaç TL bağış yaptı? Sorusu ise oldukça merak ediliyor. Başkan Erdoğan başlattığı kampanyaya 7 maaşını bağışlayarak destek verdiğini söyledi. Başkan Erdoğan'ın açıklamasından sonra 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına iş ve siyaset dünyasından da destek yağdı Peki, Milli Dayanışma Kampanyası bağış nasıl ve nereden yapılır? Bağış için hangi numaraya SMS atılır? İşte detaylar... Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak için Korona yazıp 8119'a kısa mesaj atabilirsiniz. Bu sayede 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.

Biz bize yeteriz sloganı ile başlayan Milli Dayanışma Kampanyasına destek yağmaya devam ediyor. Peki kim kampanyaya ne kadar maaş bağışladı? Hangi isimler ünlüler, oyuncular destek verdi? İşte Milli Dayanışma Kampanyasına yapılan destekler. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Sivil toplum kuruluşlarımızın da, imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz. Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI başlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Milyonlarca vatandaş bu kapsamda Milli Dayanışma Kampanyası hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Milli Dayanışma Kampanyası bağış nasıl ve nereden yapılır? Bağış için hangi numaraya SMS atılır?



İŞTE BİZ BİZE KAMPANYASINA KATILAN İSİMLER VE YAPTIKLARI BAĞIŞLAR

Devlet Bahçeli "Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı açıklamada Milli Dayanışma Kampanyasına 5 maaşını bağışladığını duyurdu.

Şarkıcı Mustafa Ceceli yaptığı açıklamada, kampanyaya 50 bin TL verdiğini açıkladı.

MEB 'deki Genel Müdürler ve 81 il müdürü birer maaşlarını bağışlayacağını açıkladı.

TOBB 10 MİLYON TL DESTEK VERECEK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan açıklamada, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına 10 milyon TL destek verileceğine yer verildi.

Numan Kurtulmuş 3 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 6 maaşını bağışladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın 1 maaşını bağışladı.

Burdur'un Gölhisar İlçesi Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş 1 maaşını bağışladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç 3 aylık maaşını bağışladı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile YÖK üyeleri, bir maaş bağışladı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 2 maaşını bağışladı.

5 MİLYON BAĞIŞ

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu

HALUK LEVENT

Haluk Levent 30 bin lira bağışladı

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen 2 maaşını bağışladı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu bir aylık maaşını bağışladı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, bir aylık maaşını bağışladı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu aile olarak birer maaş bağışladıklarını bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, bir maaşını bağışladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce bu ayki maaşını bağışladı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise üç ay maaşını bağışladı.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ve başkan yardımcıları Rahmi Şengül ile Serkan Cerrahoğlu da birer maaş bağışladı.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya 3 aylık maaş bağışladı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan bir aylık maaşını bağışladı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, bir maaş bağışladı.

6 MAAŞ BAĞIŞLADI

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir 6 aylık maaşını bağışladı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı 1 aylık maaşıNı bağışladı

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen 1 aylık maaşını bağışladı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen 5 maaşını bağışladı.

15 MİLYON TL BAĞIŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki 5 maaş bağışladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ 3 maaşını bağışladı.

ŞAHAN GÖKBAKAR 'DAN DESTEK

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar bağış yapıp dekontu paylaştı ama miktarı göstermedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 6 aylık maaşını bağışladı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman 1 aylık maaşını bağışladı..

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 3 aylık maaşını bağışladı.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım 1 aylık maaşını bağışladı.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan 1 aylık maaşını bağışladı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü 2 aylık maaşını bağışladı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün 3 aylık maaşını bağışladı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt 1 aylık maaşını bağışladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir 1 aylık maaşını bağışladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da 2 aylık maaşını bağışladı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan 1 aylık maaşını bağışladı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 1 aylık maaşını bağışladı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 1 aylık maaşını bağışladı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı,1 aylık maaşını bağışladı.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar 2 aylık maaşını bağışladı.

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak 3 aylık maaşını bağışladı.

Belediye Başkanı Fatih Kavak 3 aylık maaşını bağışladığı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 1 MAAŞ BAĞIŞLADI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 1 aylık maaşını bağışladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan 2 maaşı ile destek vereceğini açıkladı.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal da "Ben de bu ayki maaşımla katılıyorum. Başta yönetici arkadaşlarım olmak üzere, Türk Telekom ailemizin değerli fertlerini de kendi imkanları doğrultusunda desteğe davet ediyorum." dedi.

RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, 1 maaşını bağışladığını açıkladı.

Ak Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "5000 tl'yi "alenen" bağışlıyorum. İlk taksidi yolladım. Allah kabul etsin." dedi.

İzmir'de AK Partili milletvekilleri, üniversite rektörleri, bazı belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya 2 maaşını bağışladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise 1 maaşını bağışladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar 1 maaşını bağışladı.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper 1 aylık maaşını bağışladı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu 1 aylık maaşını bağışladı.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer 1 aylık maaşını bağışladı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Erhan Tabakoğlu, kampanyaya bir maaşını bağışlayıp destek sağlayacağını ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba da kampanyaya 25 bin lira destekte bulunacağını açıkladı.

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI SMS İLE BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak için Korona yazıp 8119'a kısa mesaj atabilirsiniz. Bu sayede 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.

BAĞIŞ HESAP NUMARALARI

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Sivil toplum kuruluşlarımızın da, imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz. Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM"

Erdoğan açıklamasına "Başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca, yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Amacımız, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Her ilimizde ve ilçemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip, bu yardımları kendilerine sunacağız. Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde bu ayki maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar." şeklinde devam etti.