Birbirilerini 'İYİ' yiyorlar! Aytun 'Çıray'ı yaktı "Oylarımız çok düştü toparlanamıyoruz" dedi: Akşener'e 'onursuz' göndermesi

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.
Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında mutabık kalan 7'li koalisyonda geride bıraktığımız günlerde patlak veren liste krizinin yansımaları sürüyor.
"OYLARIMIZ BARAJ ALTINDA İSTİFA EDİYORUM"
İzmir'den ikinci sıradan aday gösterileceğini öğrenen İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, adaylıktan çekildiğini açıklamış, Meral Akşener'i hedef almıştı.
Çıray, partinin oy oranının barajın altına düştüğü itiraf etmişti.
"ÇOK DÜŞTÜK TOPARLAYAMIYORUZ"
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Aytun Çıray'dan İYİ Parti'deki vehameti gözler önüne seren bir çıkış daha geldi.
Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Çıray İYİ Parti'nin oy oranlarının çok düştüğünü yineledi, İdris Naim Şahin ve Lütfü Türkkan'ı hedef aldı.
BİR KÜFÜRBAZ LÜTFÜ'YE...
"Günün sorusu kadınlara... Diyelim ki bir Y... Partisi Milletvekili cinsiyetçi bir küfür etti. "Bacı.. ...m" dedi. Ne yaparsınız?" sözleriyle Türkkan'ı hedef gösterdi.
Bilindiği üzere Lütfü Türkkan, şehit yakınına "Senin bacını s..." diyerek galiz bir küfür etmişti.
Çıray "5 yıldır verdiğim emekler hiç edildi" serzenişi de yaptı.
BİR İDRİS NAİM ŞAHİN'E...
Twitter'dan yaptığı bir başka paylaşımda İYİ Parti listelerinden aday gösterilen İdris Naim Şahin'i hedef alan Aytun Çıray, "Ayıp. İdris Naim Şahin'i alan ben değilim. Üstelik; CHP gibi kurumsal, daima var olacak bir partiden.. İktidar nimetlerine değil.. Ne olacağı belli olmayan bir partiye mv olarak, pazarlıksız geldim. Ne vefasızmışsınız ki 5 yıldır verdiğim emekler yerine yanlışları savunuyorsunuz" şeklinde konuştu.
AKŞENER'E 'ONURSUZ' GÖNDERMESİ
Sosyal medyadan kendisine yanıt veren bir kullanıcıya hitaben Çıray, "İdris Naim Şahin'e ve diğerlerine hizmet etmeyi onursuzluk kabul ederim. Ya siz? Aşağıdaki adaya mı hizmet edeyim?" ifadelerini kullandı.
Çıray'ın üstü kapalı bir şekilde bir dönem yardımcılığını yaptığı Meral Akşener'e 'onursuz' göndermesinde bulunması gündeme bomba gibi düştü.
İYİ PARTİ GENEL MERKEZİ'NDEN YANIT GECİKMEDİ
Gelişme üzerine İYİ Parti Genel Merkezi'nden yanıt gecikmedi...
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili, İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Parti'de zaten en başından itibaren sadece problem oldun. Siyaset yaptığın partilerde şahsına kefil olacak 5'er kişi bul sonsuza kadar susacağım.Sen kimsin ki, İYİ Parti'ye zarar verebilesin?" sözleriyle Çıray'ı bombaladı.
Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı;
DYP'de siyaset yaptın DYP'li, ANAP'ta siyaset yaptın ANAP'lı, CHP'de siyaset yaptın CHP'li hiç olmadın. Vekillik koparabilmek için MHP ve AK Parti'de de bulunmak istedin ama beceremedin. İYİ Parti'de ise zaten en başından itibaren sadece problem oldun. Siyaset yaptığın partilerde şahsına kefil olacak 5'er kişi bul sonsuza kadar susacağım. Ne yaparsan yap, bu zamana kadar herhangi bir faydana şahit olmadığımızdan, vermeyi planladığın zarardan asla endişe duymayız. Ayrıca sen kimsin ki, İYİ Parti'ye zarar verebilesin? Merak etme 14 Mayıs akşamı, hem bu ceberrut iktidardan, hem de senin gibi bir musîbetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız.