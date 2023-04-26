Birbirilerini 'İYİ' yiyorlar! Aytun 'Çıray'ı yaktı "Oylarımız çok düştü toparlanamıyoruz" dedi: Akşener'e 'onursuz' göndermesi

7'li koalisyon ortaklarından İYİ Parti'de sular durulmuyor... Liste krizi sonrası derin kopuş yaşayan Akşener'in partisinde Aytun Çıray'ın "Oylarımız baraj altına düştü" diyerek istifa etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Çıray'dan İYİ Parti'deki vehameti gözler önüne seren bir çıkış daha geldi. İYİ Parti'nin oy oranlarının çok düştüğünü yineleyen Aytun Çıray, İdris Naim Şahin ve Lütfü Türkkan'ı hedef aldı, Meral Akşener'e de 'onursuz' göndermesinde bulundu. Öte yandan İP'li Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Parti’de zaten en başından itibaren sadece problem oldun. Siyaset yaptığın partilerde şahsına kefil olacak 5’er kişi bul sonsuza kadar susacağım.Sen kimsin ki, İYİ Parti’ye zarar verebilesin?" sözleriyle Çıray'ı bombaladı.Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.