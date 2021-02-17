Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm fragmanı: Behice'nin hain planları ayyuka çıkacak! Demir Züleyha'dan vaz mı geçecek?

Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeleri heyecanla bekleyen izleyiciler perşembe gününe odaklandı. Demir, annesi Hünkar Yaman'ın katiline adım adım yaklaştı. Sonunu adım adım hazırlayan Behice para için tutanak tutulurken uzaklaştırıldı. Behice’nin belki de ilk kez, yaptıklarının bedelini ödemeye bu kadar yaklaştığı ve korkudan ödünün patladığı bir an yaşanacaktır. Elbette Behice paranın peşini bırakmadı ve soluğu konakta aldı. Hünkar Yaman ile ilgili ortaya çıkacak gerçek şokları üst üste yaşatacak. Heyecan verici gelişmelerin ardı sıra yaşandığı dizide Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında neler olacağı akıllarda yer ediniyor.

Kapıya gelen taksici Hünkar'ın katili olarak gördüğü kadının Behice olduğu söyleyince, Demir Behice'yi öldürmek için küçük konağa gidecektir! Behice'nin belki de ilk kez, yaptıklarının bedelini ödemeye bu kadar yaklaştığı ve korkudan ödünün patladığı bir an yaşanacaktır! Ancak Züleyha ve çalışanlar, Behice'yi Demir'in elinden kurtaracaktır!

Artık Adana'da yaşamanın zor olduğunun farkına varan Behice, önce Müjgan ile arasını düzeltmek ister ancak Müjgan bile artık ona inanmamaktadır. Halasına bir an önce İstanbul'a gitmesinin doğru olacağını söyler.

GAFFUR BİR KEZ DAHA DEMİR İLE KARŞI KARŞIYA!

Behice, tüm olan bitene ve Demir'den korkusuna rağmen, Gaffur'u sıkıştırmaya devam edecektir. Zaten 5 kuruş parası da olmadığından elinde kalan tek koz, katil olduğunu ilan edeceği tehdidi ile Gaffur'u eve alışveriş yapmaya ve işlerini gördürmeye çalışmasıdır.

Ancak Saniye bu durumu fark edecektir! Evde bir süre dikkatini toplayamayan Saniye, daha sonra duruma el koyacaktır. Durumu çözmek için de Gaffur'u Demir'in karşısına çıkaracaktır!