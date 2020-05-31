Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan İstanbul Havalimanı’nın, fikir aşamasından tam kapasiteyle operasyona başladığı döneme kadar geçen süreci anlatan “Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı” belgeseli izleyiciyle buluştu.
“Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı” belgeseli yayınlandı! | VİDEO İZLE
31.05.2020 22:02
- “Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı” belgeseli yayınlandı! | VİDEO İZLE
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