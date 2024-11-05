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Bir evde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi
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Bir evde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 17:57 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 17:57

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve Mezitli Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kentteki çalışmalarını sürdürdü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bir eve düzenlenen operasyonda Y.Ö, M.C.U, H.D. ve U.U. yakalandı. Adreste ruhsatsız 3 tabanca ve mühimmatları ile 30 gram esrar, 5 maske ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı polis merkezine götürüldü.

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