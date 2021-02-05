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Bir dönem adı terörle anılıyordu! Munzur Dağları'nda moda çekimi

Bir dönem adı terörle anılıyordu! Munzur Dağları'nda moda çekimi
05.02.2021 10:59
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Tunceli'de bir dönem terör örgütlerini yuvası haline gelen ve operasyonlarla terör örgütlerinden temizlenen Munzur Dağları şimdilerde doğal stüdyo olarak kullanılmaya başlandı. Moda çekimi için Tunceli'ye gelen ve 'The Miss Globe' güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Duygu Çakmak, "İnsanların bölgeye karşı ön yargıları var. Ön yargıları kırabilmek adına böyle bir işe girdik. Burada terör yok. Burada huzur, moda, barış ve sanat var. Bu çalışmadan sonra birçok insanın ön yargısının kırılacağını düşünüyorum" dedi.


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