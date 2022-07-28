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Bir CHP zihniyeti meselesi: Ankapark 3 yılda nasıl enkaza dönüştü?

Bir CHP zihniyeti meselesi: Ankapark 3 yılda nasıl enkaza dönüştü?
28.07.2022 16:20

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Avrupa’nın en büyük tematik parkı Ankapark, 20 Mart 2019 tarihinde hizmete girdi. 7 ay sonra kapanan Ankapark'ın 3 yıl aradan sonra yeniden kapılarının açılmasıyla dev projenin yıkım görüntüsü Ankaralıları üzdü. Parkın içindeki yapıların gördüğü zarar, kablo ve cihazların çalınması şüphelere neden oldu. Güvenliği Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan yatırımın nasıl böyle zarara uğradığının cevabı aranıyor. Eski ABB Başkanı Melih Gökçek yatırımın bu hale gelmesinde en büyük sorumluluğun Mansur Yavaş'a ait olduğunu söylerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, "Burası bir zihniyet meselesidir, CHP zihniyeti meselesidir." ifadelerini kullandı.

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