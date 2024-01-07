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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024, 12:38 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024, 12:43

Binlerce kişi şehitler için Sarıkamış'ta yürüdü

Sarıkamış Harekatı’nın 109. yılında düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde binlerce kişi bir araya geldi.

Binlerce vatandaş sabahın erken saatlerinde harekat sırasında yoğun çatışmalar yaşanan, birçok askerin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde toplandı. Burada Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitler için dualar edildi. Soğuk havaya rağmen komando timlerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla tekbirler eşliğinde Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne yürüyüşe geçti. Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş Ay Yıldız Tören Alanı'nda son buldu.

Yürüyüşe; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Eski Bakan Ahmet Aslan, kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

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