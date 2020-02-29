Bingöl'e şehit ateşi düştü! Şehit babası Ramazan Öğütçü: Allah'ın emri başımız üzeredir 29.02.2020 00:30

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Öğütçü'nün (25) acı haberi, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Köyde çobanlık yapan, 4 çocuk babası Ramazan Öğütçü, şehit oğluyla 3 gün önce telefonda yaptığı görüşmeyi anlattı. Öğütçü, oğluyla görüştüğü sırada çatışma çıktığını belirterek, daha sonra kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Bir oğlunun da Kayseri'de asker olduğunu anlatan Ramazan Ögütçü, "Vatan sağ olsun, Allah'ın emri başımız üzeredir" dedi.