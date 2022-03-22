Bingöl'de patlama! Bingöl Özel Harekat'ta anti tank eğitimi sırasında patlama!

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada 2 polis memuru ağır yaralandı.

2 POLİS MEMURU AĞIR YARALANDI

Alınan bilgiye göre, şube müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 2 polis memuru ağır yaralandı. Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MÜHİMMAT SEVKİ SIRASINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında patlama oldu.

Patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat personelinin tedavisi Bingöl Devlet Hastanesinde sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde anti-tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada 2 Kahraman Özel Harekat Polisimiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Rabbim Kahraman Polislerimize tez zamanda şifa versin inşallah." dedi.