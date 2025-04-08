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Bin lirasını geri vermeyen kadının bindiği taksiye kurşun yağdırdı!
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Bin lirasını geri vermeyen kadının bindiği taksiye kurşun yağdırdı!

Giriş Tarihi: 8.04.2025 16:37:45

Kasımpaşa’da sosyal medyadan tanıştığı kadının evine giden Mert D. (18), evde silahını çıkararak kadını korkuttu. Arbede sonrası taksiyle evden ayrılan kadının peşinden giden Mert D., bin lirasını geri istediği taksiye kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan kısa sürede yakalandı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Mert D. tutuklandı.

Kasımpaşa'da sosyal medyadan tanıştığı Mert D.'nin (18) evine giden İlksun K. (33) bir süre vakit geçirdi. Daha sonra Mert D. silahını çıkararak doldur boşalt yapınca korkan İlksun D., evde yaşanan arbede sonrası taksiye binerek ayrıldı. Arkasından giden Mert D., bin lirasını geri istediği kadının bulunduğu taksiye kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Mert D. tutuklandı.

Olay, 26 Mart Çarşamba günü saat 07.30 sıralarında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlksun K., sosyal medya üzerinden tanıştığı Mert D.'nin daveti üzerine evine gitti. İkili burada bir süre vakit geçirdi. Mert D., belinden silahını çıkararak doldur boşalt yaptığı sırada İlksun K. neden silah taşıdığını sordu. Mert D. ise, "Benim düşmanım çok bu yüzden silah taşıyorum" cevabını verdi.

PARASINI İSTEDİ; VERMEYİNCE KURŞUN YAĞDIRDI

Bunun üzerine korkan İlksun K. evden çıkmak istedi. Mert D.'nin kapıyı tutması üzerine aralarında tartışma çıktı. Mert D.'yi iten İlksun K., evden çıkarak dışarıda kendisini bekleyen taksici Onur B.'nin (33) aracına bindi. Kadının arkasından gelen Mert D. ise, taksideki kadına "Bin liramı geri ver" diye bağırdı. Kadının " Vermeyeceğim para benim" cevabı üzerine Mert D., uzaklaşan taksiye yanındaki silahla kurşun yağdırdı.Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayda taksinin lastikleri patlarken, bagajına da kurşun isabet etti. Olayın ardından araçtan inen İlksun K., yoldan başka bir taksi çevirerek evine gitti. Taksici Onur B.'nin şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden yola çıkan ve poliste 11 suç kaydı olduğu öğrenilen taksici Onur B. ile İlksun K.'nin ifadesine başvuran polis, saldırganın Mert D. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Mert D. internet kafede oyun oynarken yakalandı. Poliste daha önceden 5 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Mert D. ifadesinin alınması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Mert D., 'Kasten yaralamaya teşebbüs', 'Mala zarar verme' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi

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