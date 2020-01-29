Bill Gates koronavirüsü önceden biliyor muydu? 29.01.2020 08:15

Dünya koronavirüsü kabusuyla sarsılırken bomba bir iddia ortaya atıldı. Microsoft kurucusu Bill Gates'in, 2017 yılında Münih Güvenlik Konferansı’nda ‘biyoterörizm’ile ilgili yaptığı konuşma ve kullandığı ifadeler, "Salgını önceden biliyor muydu?" sorusunu akıllara getirdi.

Dünya koronavirüsü kabusuyla sarsılırken Bill Gates'in bir videosu gündeme bomba gibi düştü.



"Bir sonraki salgın, genetik mühendislik kullanılarak bilgisayarda üretilmiş bir virüs yüzünden olabilir. Bu virüs çiçek hastalığının sentetik bir versiyonu ya da ölümcül ve süper bulaşıcı bir çeşit grip olabilir" diyen Bill Gates "Böylesi bir terör hamlesi bir yıldan kısa bir süre içinde 30 milyon kişinin ölümüne neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Gates, dünyanın 'önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde, böylesi bir saldırıyla karşı karşıya kalmasının ciddi bir ihtimal olduğunu' vurguladı.



Bill Gates'in salgından yıllar önce yaptığı açıklamalar "Virüsü önceden biliyor muydu?" sorusunu akıllara getirdi.