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Bill Gates koronavirüs mutasyonunu biliyor muydu?

Bill Gates koronavirüs mutasyonunu biliyor muydu?
21.12.2020 11:32
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Son dakika koronavirüs haberleri... Koronavirüste geçtiğimiz haftalarda aşı çalışmalarından gelen iyi haberler sonrası oluşan umut dalgası, İngiltere'den gelen mutasyon haberiyle yerini yeniden belirsizliğe bıraktı. Koronavirüsün mutasyon geçirdiğinin açıklanması sonucu birçok Avrupa ülkesi sınırlarını kapatırken, akıllara geçtiğimiz haftalarda Bill Gates'in yaptığı açıklamalar geldi. Koronavirüs salgını sürecinde komplo teorisyenlerinin en çok hedef tahtasına koyduğu isim olan Bill Gates'in "Önümüzdeki 4-6 ay en ölümcül dönem olabilir" açıklamaları sonrası mutasyon gelişmesi yaşanması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.


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