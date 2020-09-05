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Bilim Kurulu Üyesinden vaka sayıları artış gösteren iller için "sıcak hava" uyarısı

Bilim Kurulu Üyesinden vaka sayıları artış gösteren iller için
05.09.2020 22:22

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye genelinde artış gösteren sıcak hava dalgası dolayısıyla özellikle vaka sayılarının artış gösterdiği iller için "dikkat" uyarısında bulundu.


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