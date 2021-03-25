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Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik açıklama

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik açıklama
25.03.2021 21:58
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı. Kovid-19 vaka ve vefat artışlarının arttığı son dönemde bu kritik toplantıda neler ele alındı? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca toplantı sonrası flaş mesajlar verdiği yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Virüse karşı zafer duygusu yükseliyor" dedi. Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı" açıklamasını yaptı. Yerli aşıda Faz 2 çalışmaları hakkında ise Koca, "Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak, nisan ayı sonunda, son aşama olan Faz 3'e geçilecek." mesajını verdi. Ayrıca Kovid-19 aşısı için "Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz." müjdesini verdi.


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