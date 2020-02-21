Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün giderek yayılan yeni tip Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 247’ye yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 633’ünün durumu ciddi olmak üzere 76 bin 727’ye çıktı.
Bilanço giderek ağırlaşıyor! Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 2 bin 247'ye yükseldi! |Video21.02.2020 13:30
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