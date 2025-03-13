Bilal Erdoğan İstanbul’daki sahur buluşmasında sanatçılara eşlik etti!

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 18:40 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 18:40

İstanbul'da bir eğitim kurumunun sahur buluşmaları programında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan sanatçılara şarkı söylerken eşlik etti.

İstanbul'da bulunan ve anaokulundan itibaren çocuklara müzik eğitimi veren okulda sahur buluşması etkinliği yapıldı. Sahur programında Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, sanatçılar Oğuzhan Koç, Köfn grubundan Salman Tin, Sefo ve Siyam da yer aldı. Sahur yemeğinin ardından Bilal Erdoğan şarkı söyleyen sanatçılara sahneye çıkarak eşlik etti.