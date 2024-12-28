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Bigadiç’te yangın!
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Bigadiç'te yangın!

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 11:10

Balıkesir Bigadiç'te 5 evde hasara neden olan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Yukarı Çam Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki 4 eve de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Eti Maden İşletmelerine ait 11 araç ve 29 personel de itfaiye ekiplerine destek verdi.

Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 evde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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