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Bıçaklı keserli kavga kamerada: 1 ağır yaralı
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Bıçaklı keserli kavga kamerada: 1 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024, 00:58 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024, 00:58

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir anda tartışmaya başlayan 2 kişi arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

2 kişi bıçaklı ve keserli kavgaya tutuştu. Bir kişi ağır yaralandı. Olay, 28 Eylül akşamı saat 19.15 sıralarında Gaziemir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçlık bir yerde bulunan S.İ. (41) ile M.B. (44) arasında bir anda tartışma çıktı. Tartışmanın büyüterek kavgaya dönüşmesi sonucu ikili birbirine girerken, çevredeki diğer vatandaşlar araya girmeye çalıştı. Meydana gelen olayda M.B., göğüs bölgesine aldığı kesici alet darbesi ile yaralanırken S.İ., H.S. (39) ve G.Ç. (37) yardımıyla olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan M.B. ise hastaneye kaldırıldı. Yaralının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken meydana gelen olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yakalandı ve tutuklandı

Olayın ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden olayı gerçekleştirdiği belirlenen S.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Olayla ilgili yakalanan 3 kişiden olayı gerçekleştiren kişi tutuklanırken, şüphelinin kaçmasına yardımcı olan 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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