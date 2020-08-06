Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan krater uydudan böyle görüntülendi!

06.08.2020 10:05

Lübnan’ın Beyrut Limanı’nda dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından limanda krater oluştu. Oluşan kraterin uydu görüntüleri de paylaşıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada son açıklanan verilere göre 100 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin kişi de yaralandı. Açıklamalara göre 2 bin 700 ton amonyum nitratın neden olduğu patlamada, liman bölümünde büyük bir krater oluştu. Oluşan kraterin uydu görüntüleri de paylaşıldı.





Resmi açıklamalara göre şu ana kadar 100 kişinin öldüğü 4 binden fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken yüz binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.