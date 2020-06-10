Beyoğlu’nda asker uğurlaması yapan bir grup yolu trafiğe kapattı. Koronavirüs tedbileri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe kuralını da hiçe sayan kalabalık araçların camından dışarı sarktı. Maske takılmaması ve araçlarda küçük yaşta çocukların da bulunması dikkat çekti.
Beyoğlu'nda tehlikeli asker uğurlaması! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
10.06.2020 19:31
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