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Beyoğlu’nda sağlık çalışanlarını taşıyan servis minibüsü kaza yaptı

Beyoğlu’nda sağlık çalışanlarını taşıyan servis minibüsü kaza yaptı
03.09.2021 11:29
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Beyoğlu’nda sağlık çalışanlarını taşıyan minibüsü yan yattı. Kazada yaralanan olmadı. Olay anını anlatan servis şoförü, “Önümdeki araç kayınca kaza yaptım. Başka hiçbir imkanım yoktu. Arabada 6, 7 tane personelim vardı. Onların hepsi hemşire" dedi.


Kaza, Beyoğlu Piyalepaşa bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, özel sağlık çalışanlarını taşıyan 34 LAG 662 plakalı servis minibüsü kayarak yan yattı. Minibüste bulunanlar yaralanmazken, şoför yolda mazot bulunduğunu aracın ondan kaydığını iddia etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yol tek şeride düştü. Bölge de trafik yoğunluğu oluştu.

Olay anını anlatan servis şoförü, "Önümdeki araç kayınca kaza yaptım. Başka hiçbir imkanım yoktu. Arabada 6, 7 tane personelim vardı. Onların hepsi hemşire" dedi.
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