Beyoğlu’nda sağlık çalışanlarını taşıyan servis minibüsü kaza yaptı

Beyoğlu’nda sağlık çalışanlarını taşıyan minibüsü yan yattı. Kazada yaralanan olmadı. Olay anını anlatan servis şoförü, “Önümdeki araç kayınca kaza yaptım. Başka hiçbir imkanım yoktu. Arabada 6, 7 tane personelim vardı. Onların hepsi hemşire" dedi.