SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024, 19:04 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2024, 19:04

Beylikdüzü'nde yangın!

Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın, çevredeki yerleşim yerlerime sıçramadan söndürüldü. Ekiplerin büyük çaba sarf ettiği söndürme çalışmalarına polis ekiplerinin de itfaiye hortumu taşıyarak yardımcı olduğu görüldü.

Olay, saat 16.30 sıralarında İstanbul Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Vira Kavşağı yanında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, geniş alana yayıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Tüm ekiplerin seferber olduğu yangında polisin yardım için itfaiye hortumu taşıdığı görüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

SIRADAKİ VİDEO
MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
10.07.2024Çarşamba
Kocaeli'de düğün salonunda cinayette istenen ceza belli oldu!
10.07.2024Çarşamba
Kayseri olayları: Provokasyonda FETÖ-PKK-Alman-Coni iş birliği!
10.07.2024Çarşamba
Van Hakkari Karayolunda sel: Onlarca araç mahsur kaldı! | İlk görüntüler!
10.07.2024Çarşamba
Erzurum Son Dakika Haberi: Karayazı'da selde kaybolan çoban Yakup Eren Ağrı'da bulundu!
10.07.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Bitlis Ahlat’ta cami minaresine yıldırım düştü, müezzin yaralandı 05:15
Ahlat’ta cami minaresine yıldırım düştü, müezzin yaralandı
10.07.2024Çarşamba
Emekli maaşı zammına ilişkin son kulisler neler? Masada hangi rakamlar var? İşte detaylar… 10:24
Emekli maaşı zammına ilişkin son kulisler neler?
10.07.2024Çarşamba
Erzurum’da acı olay! Selde dereyi geçerken akıntıya kapılan Yakup Eren’in hayatını kaybetti 01:36
Erzurum'da acı olay!
10.07.2024Çarşamba
Konya’da evde çıkan yangında anne ve oğlu can verdi 01:58
Evde çıkan yangında anne ve oğlu can verdi
10.07.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA