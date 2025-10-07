PODCAST CANLI YAYIN
Beylikdüzü'nde korkunç kaza kamerada... Kaldırımda yürüyen yayaya otomobil çarptı; 1 ölü 2 yaralı

Beylikdüzü'nde korkunç kaza kamerada... Kaldırımda yürüyen yayaya otomobil çarptı; 1 ölü 2 yaralı

İstanbul Beylikdüzü'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Korkunç kazada yaya ölürken otomobilde bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Feci trafik kazasında yaya ölürken otomobilde bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Caddesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Murat Çakır kullandığı 34 YS 4049 plakalı otomobille seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı. Savrularak kaldırıma çıkan otomobil o sırada kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu Aıman Zrık'a (19) çarptı. Ardından da takla atarak bir fabrikanın önüne devrildi. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Aıman Zrık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü Murat Çakır ve yolcu koltuğunda oturan Efe Çakır ise ambulanslarla hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri yolun bir şeridini trafiğe kapatırken olay yeri inceleme ekipleri de otomobil ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken otomobil de çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Abdurrahman Oryiğit, Araç kaldırıma çarptı. Ambulanslar geçmeye başladı. Araba takla attı. Kaldırımdayken çocuğa çarpmış diye konuştu.

Bunlar da Var

Konya Meram’da feci kaza: Otomobil yol kenarına uçtu! 1 ölü 1 yaralı
Konya Meram’da feci kaza: Otomobil yol kenarına uçtu! 1 ölü 1 yaralı
Adana’da korku dolu gece: Berber dükkanına otomatik silahlı saldırı! O anlar kamerada
Adana’da korku dolu gece: Berber dükkanına otomatik silahlı saldırı! O anlar kamerada
İstanbul'da silahlı saldırı olayı... Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı! Aracında öldürüldü! - İlk görüntüler
İstanbul'da silahlı saldırı olayı... Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı! Aracında öldürüldü! - İlk görüntüler
Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi öldü
Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi öldü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle