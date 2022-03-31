Beykoz'da kafede kanlı infaz! Spor hocası Nadir Öztan'ın husumetlisi tarafından katledildiği görüntüler ortaya çıktı

Beykoz'da bir kafede, motosiklet kasklı saldırgan dehşet saçtı. Saldırgan belinden çıkardığı silahla kafede oturan vucüt geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan'a(41) kurşun yağdırdı. Öztan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, silahlı saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay dün akşam 22.00 sıarlarında Kavacık'ta bir kafede meydana geldi. İçeride müşterilerin olduğu sırada kafeye motosiklet kasklı bir kişi içeri girdi. Saldırgan belinden çıkardığı silah ile kafe de oturan vucüt geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan'a peş peşe ateş etmeye başladı. Kafedeki müşteriler büyük korku ve panik yaşadı.Silahlı saldırgan olaydan sonra hızla açarak uzaklaştı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri verilen eşkal ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.