'Beyaz bayrak' çektiler! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikasını yere göğe sığdıramadılar

14 Mayıs'ta bir kez daha sandıktan büyük farkla birinci çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başarısı Batı medyası tarafından bir kez daha mercek altına alındı. Başkan Erdoğan'ın Türk dış politikasına verdiği yön Alman devlet kanalı ZDF'de masaya yatırıldı.

"ERDOĞAN DIŞINDA KİMSEDE BUNU HİSSETME YETENEĞİ YOK"

ZDF sunucusu Markus Lanz, "Bir yerlerde güç vakumu oluştuğunda Erdoğan dışında hiç kimsede bunu hissetme yeteneği yoktur. Bir yerlere girme şansı varsa. Ve o da (Erdoğan) orada. Bugünkü durum Suriye'de, Irak'ta böyledir, Libya'da, Azerbaycan'da, Ukrayna'da... Her yerde Türk SİHA'ları uçuyor. Yani başka bir deyişle 'Erdoğan her yerde müdahil'" analizini yaptı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili ve Almanya Federal Meclis Dış Politika Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ise Lanz'ın sözlerine hak vererek şu ifadeleri kullandı:

"ERDOĞAN DENGELİ FAALİYETLER YÜRÜTÜYOR"

"Bu gerçekten böyle ve ardından gelişen savaşta Türkiye tarafından desteklenen Azerbaycan, Rusya tarafından desteklenen Ermenistan'a karşı orada Türk SİHA'ları belirleyici oldu. Erdoğan bütün bölgede, bölgeye kapsamlı bakıldığında... Erdoğan'ın sürekli dengeli faaliyetler yürüttüğü çok büyük bir saha... Libya mesela... Orada aktif... Aynı zamanda Doğalgaz sondaj faaliyetleri yürütüyor. Libya hükümeti ile anlaşmalar sağladı. Bu, onu aynı zamanda enerji politikasıyla da ilişkilendirdiği anlamına gelir.

"TÜRKİYE SON DERECE ÖNEMLİYDİ"

Bütün bölgesel politikada; Kıbrıs sorunu, Yunanistan, Kafkasya, Azerbaycan, Suriye politikası, Rusya politikası... Çünkü ondan sonra gelecek olanın orada bir şeyleri değiştirmek için manevra alanı olmayacak ve böylece dengede tutuyor her şeyi. Tarafsız anlaşılmam için cümlelerimi dikkatli kurmam gerekiyor. O bunu muazzam bir şekilde dengeliyor. O NATO üyesi...

Yani Türkiye uzun zamandır NATO üyesi... NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip ve aynı zamanda Rusya ile sıkı ekonomik ilişki içerisinde; Yani, Türkiye; AB'nin yaptırımlarında, Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırımlarında beraber hareket etmiyor. Tam aksine, Türkiye ve Türk şirketleri önemli bir merkezdir.

Ve aynı zamanda tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye son derece önemliydi tahılı çıkartmak için... Türkiye deyim yerindeyse Montrö anlaşmasıyla İstanbul Boğazı'na erişimi kontrol ediyor. Böylelikle savaş gemilerinin, her çeşit aynı zamanda rus savaş gemileri de giremedi. Bu gerçekten dengeli çok kutuplu bir dış politika...

Türk etkisi olan, ayrıca Türk büyüklüğünün gösterilmesi ve milliyetçiliği olan bir politika ve bu bütün bölgede yayılan Arap bölgesinden tutun Güney Kafkaska'ya ve Doğu Akdeniz'e kadar... Bu muazzam bir karmaşık ağ ve bu kontrolü sağlıyor."

"ERDOĞAN'A GÜVENEBİLİRSİNİZ"

Röttgen, "Güç değişimi yaşanacağına inanılıyor. Ben bu konuda çekimserim. Büyük krizlerde Erdoğan'a güvenebilirsiniz, Kılıçdaroğlu ise liderlik yapabilir mi bilmiyorsunuz? Erdoğan bu konuda bir çok başarıya imza attı" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

"YENİLMEZLİK ALGISI YARATIYOR"

Türkiye'de seçimler 2. tura kalmışken hem Türkiye'nin hem de dünyanın gözü yaklaşmakta olan 28 Mayıs'a çevrilmiş durumda.

Dün akşam saatlerinde The Economist Times'ta yayımlanan bir haberde Başkan Erdoğan ve Türkiye ile ilgili analizlere yer verildi.

Haberde, "69 yaşındaki Erdoğan, ikinci tur seçimleri öncesinde 'yenilmezlik' algısı yaratıyor" sözlerine yer verildi.

"HALK ONA 'REİS' DİYOR"

Erdoğan'ın muhalefete karşı güçlü ve ayakta durduğunu ifade eden gazete, "Geçen pazar günü yapılan genel seçimlerin ardından Erdoğan, tüm zorlukların üstesinden geldiğini bir kere daha açıkça ortaya koydu" denildi.

Erdoğan'ın iktidarını muhtemelen 2028'e kadar uzattığını ifade eden The Economist Times, "İddialı alt yapı projeleri ve Türkiye'yi jeopolitik bir güce dönüştürüyor" dedi.

Erdoğan'ın kuralları yeniden yazdığını ifade eden gazete, "Çevresi tarafından 'beyefendi' olarak tanımlanıyor, ancak halk ona 'reis' diyor" sözlerine yer verdi.

Bir kesimin karşı olmasına rağmen Erdoğan'ın Türkiye'deki popülaritesinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden The Economist Times, "Türkiye'nin harap olan deprem bölgesinden Erdoğan'a çıkan oy, yirmi yılda oluşan sadık bir desteğin temel kanıtı" dedi.