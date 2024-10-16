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Beton mikseri altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Beton mikseri altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024, 23:06 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024, 23:06

Antalya'da beton mikserinin çarptığı bisikletli 8 yaşındaki Hasan Hamza Yeşildağ'a (8), hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

8 yaşındaki bir çocuk beton mikserinin altında kaldı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde meydana geldi. Okul çıkışı bisikletiyle eve dönen Hasan Hamza Yeşildağ, o sırada sokağa dönüş alan Mustafa T. (23) kontrolündeki 48 ANC 970 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yeşildağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceme ekiplerinin çalışmasının ardından Hasan Hamza Yeşildağ'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

CENAZESİ YAKINLARI TARAFINDAN ALINDI

Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan incelemelerin ardından Yeşildağ'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak, defnedilmek üzere Aksu'ya götürüldü.

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