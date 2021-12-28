Beşiktaş'ta sokak köpekleri için eylem

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldıran pitbull köpekleri ve sorumsuz sahipleri tepki çekerken son günlerde diğer illerden de peş peşe köpek saldırıları haberi geldi. Daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 81 ile 17 maddelik bir genelge gönderdi. Bugün İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda bir araya gelen hayvanseverler, sokak hayvanlarının toplatılmasına ilişkin önerilerini dile getirdi. Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Kurucu Başkanı Ömür Gedik, "Belediyeler, belediye çalışanları lütfen doğru anlasınlar mesajı. Barınakları iyileştirsinler, bakımevlerini iyileştirsinler. Toplama yapamazlar şu anda, kanuna aykırı. Haklarımızı kullanacağız, biz kocaman bir orduyuz. Belediyelere sesleniyorum, lütfen vicdanlı olsunlar." ifadelerini kullandı.