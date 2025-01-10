Beşiktaş’ta kediye saldıran şahıs yakalandı!

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 12:34 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 12:34

İstanbul Beşiktaş'ta yolda yürüyen bir kişi, sitenin önünde dolaşan kediyi yanına çağırdı. Kedi kendisine yaklaştığı sırada şüpheli hayvana tekme attı. Aldığı darbeyle yola savrulan kedi yaralandı; saldırgan ise yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kedinin yaralandığı olayda, sitenin güvenlik görevlisinin kediye müdahale ettiği öğrenildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin olaydan sonra İETT otobüsüne bindiğini tespit eden polis ekipleri, şüphelinin Şişli Harbiye'de indigini belirledi. Çalışmalarını burada yoğunlaştıran ekipler inşaatta çalıştığı öğrenilen işçi Salih G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.