SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş’ta kediye saldıran şahıs yakalandı!
Haberler Haber Videoları

Beşiktaş'ta kediye saldıran şahıs yakalandı!

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 12:34 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 12:34

İstanbul Beşiktaş'ta yolda yürüdüğü esnada yanına çağırdığı kediyi tekme atarak yaralayan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı. Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenen Salih G. (29), Şişli’de çalıştığı inşaatta yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Beşiktaş'ta yolda yürüyen bir kişi, sitenin önünde dolaşan kediyi yanına çağırdı. Kedi kendisine yaklaştığı sırada şüpheli hayvana tekme attı. Aldığı darbeyle yola savrulan kedi yaralandı; saldırgan ise yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kedinin yaralandığı olayda, sitenin güvenlik görevlisinin kediye müdahale ettiği öğrenildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin olaydan sonra İETT otobüsüne bindiğini tespit eden polis ekipleri, şüphelinin Şişli Harbiye'de indigini belirledi. Çalışmalarını burada yoğunlaştıran ekipler inşaatta çalıştığı öğrenilen işçi Salih G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

SIRADAKİ VİDEO
Silivri'de yolcu minibüsünün devrildiği kaza anı kamerada!
10.01.2025Cuma
Pasinler'de tüp patlaması!
10.01.2025Cuma
Mardin Nusaybin'de İki kişinin öldüğü motosiklet kazası kamerada!
10.01.2025Cuma
Başıboş köpek saldırısı kamerada!
10.01.2025Cuma
Aydın-Denizli otoyolu açılıyor!
10.01.2025Cuma
Bunlar da Var
Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe | MAÇ ÖZETİ İZLE 08:07
Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe | MAÇ ÖZETİ İZLE
09.01.2025Perşembe
Sultangazi’de cinayet! 01:27
Sultangazi'de sokak ortasında infaz!
09.01.2025Perşembe
Gazzeliler için ’Hepsini öldürün’ diyen aktör yanan evi için ağladı! 00:49
Gazzeliler için 'Hepsini öldürün' diyen aktör yanan evi için gözyaşlarına boğuldu!
09.01.2025Perşembe
Taksim’de kadın kavgası! 01:42
Taksim'de kadın kavgası!
10.01.2025Cuma
CANLI YAYIN