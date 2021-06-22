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Beşiktaş haberleri son dakika! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi! Taraftarlar evinin önünde toplandı

Beşiktaş haberleri son dakika! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi! Taraftarlar evinin önünde toplandı
22.06.2021 13:55
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Beşiktaşlı taraftarlar, takımın başında kalmasını istedikleri teknik direktör Sergen Yalçın'ı ikna etmek için evinin önünde toplandı. Taraftarlar 1 saatlik bekleyişin ardından Sergen Yalçın'ın evde olmadığını öğrenince dağıldı.


Beşiktaşlı taraftarlar, takımın başında kalmasını istedikleri teknik direktör Sergen Yalçın'ı ikna etmek için evinin önünde toplandı.

Geçen sezon Beşiktaş'a Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıran teknik direktör Sergen Yalçın ile halen sözleşme imzalanmaması ve iplerin kopma noktasına geldiği haberleri, siyah-beyazlı taraftarları harekete geçirdi.

TARAFTAR DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR
Beşiktaşlı taraftarlar saat 12.00 sıralarında, görevine devam etmesini istedikleri 48 yaşındaki teknik adamın Etiler'deki evinin önünde toplandı. Deneyimli çalıştırıcı lehine tezahürat yapan taraftarlar, Sergen Yalçın ile görüşmek istediklerini belirtti.

Taraftarlar 1 saatlik bekleyişin ardından Sergen Yalçın'ın evde olmadığını öğrenince dağıldı.

NE OLMUŞTU?
Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi dün de çözüme kavuşmamış, merakla beklenen imzalar yine atılmamıştı.

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