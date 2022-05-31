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Berat Efe Parlar Başkan Erdoğan'la 14 yıl önceki buluşmasını anlattı: Bırak demiştiniz annem şimdi kanser

Berat Efe Parlar Başkan Erdoğan'la 14 yıl önceki buluşmasını anlattı: Bırak demiştiniz annem şimdi kanser
31.05.2022 15:06

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Buluşmada ünlü oyuncu Berat Efe Parlar, 14 yıl önce Başkan Erdoğan'la yaşadığı buluşmayı anlattı. Duygusal anların yaşandığı anlarda Parlar, "Anneme 'Sigara kullanıyor musunuz?' diye sormuştunuz, o zaman annem 'Maalesef kullanıyorum' demişti. Siz de 'Acilen bırakman lazım' demiştiniz. Annem şu anda kanser hastası, bir hastalıkla mücadele ediyoruz 8 senedir. Doktorun anneme ilk sorusu 'Sigara kullanıyor musun?' oldu." dedi.

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