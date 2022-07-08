Geçtiğimiz gün Bahçeşehir'den Taksim istikametine giden çift katlı 76D numaralı otobüste yabancı uyruklu 4 kadın ile bir grup Türk erkeği arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taraflar arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.

"BEN BOKSÖRÜM SAKİN"

Vatandaşlardan birisi "Ben boksörüm, sakin" diyerek ortalığı yatıştırmaya çalıştı. İki tarafın kavgası otobüsteki vatandaşların müdahalesiyle son bulurken, yaşanan o anlar otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.