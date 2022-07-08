Haberler Haber Videoları "Ben boksörüm, sakin" Otobüste kavga! Yabancı kadınlar ile Türk erkeklerin yumruk yumruğa yer verme kavgası kamerada | 76D

"Ben boksörüm, sakin" Otobüste kavga! Yabancı kadınlar ile Türk erkeklerin yumruk yumruğa yer verme kavgası kamerada | 76D

"Ben boksörüm, sakin" Otobüste kavga! Yabancı kadınlar ile Türk erkeklerin yumruk yumruğa yer verme kavgası kamerada | 76D
08.07.2022 11:21

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Bahçeşehir'den Taksim'e giden belediye otobüsünde yer verme nedeniyle çıkan kavgada, yabancı uyruklu 4 kadın ile bir grup Türk erkeği yumruk yumruğa birbirine saldırdı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Geçtiğimiz gün Bahçeşehir'den Taksim istikametine giden çift katlı 76D numaralı otobüste yabancı uyruklu 4 kadın ile bir grup Türk erkeği arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taraflar arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.

"BEN BOKSÖRÜM SAKİN"
Vatandaşlardan birisi "Ben boksörüm, sakin" diyerek ortalığı yatıştırmaya çalıştı. İki tarafın kavgası otobüsteki vatandaşların müdahalesiyle son bulurken, yaşanan o anlar otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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