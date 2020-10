Beltur'daki usulsüzlük belgelendi! CHP'li İBB sosyal tesisleri peşkeş çekti

CHP'li İBB'nin iştiraki olan Beltur'da yapılan usulsüzlükler, SGK tarafından yapılan denetimle kesinleşti. Park Kale Gıda Ürün Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi, Zara İnşaat, Sarp34 Gıda'nın Beltur çatısı altında satış yaptığı tespit edilirken, Takvim'e açıklamalarda bulunan bir yetkili İBB yönetiminin Beltur A.Ş Genel Müdürü Güçlü Şenler'in görevden alınmasının nedeninin şirkette ortaya çıkan usulsüzlükler olduğunu ifade etti.

CHP'li İBB iştiraki Beltur A.Ş'de ortaya çıkan usulsüzlükler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetimiyle kesinleşti. Park Kale Gıda Ürün Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi, Zara İnşaat, Sarp34 Gıda İşletmeleri'nin Beltur çatısı altında satış yaptığı tespit edildi.



4857 sayılı Kanunun 2. maddesinde; "İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez" deniliyor. Ancak Beltur, adı geçen firmalarda sosyal tesislerde fahiş fiyatlarla satış yapma hakkı getirdi. SGK raporunda; Beltur A.Ş. işyerinin faaliyet alanında yer alan ve işletmenin asıl işi sayılan kafeterya hizmetinin alt işverene devredilemeyeceği ifade ediliyor. CHP'li İBB yönetiminin bu yönteminin İBB Meclis kararına aykırı olduğu ifade ediliyor. Beltur A.Ş. üzerinden diğer firmalarla katılım protokolü yapıldığı ve söz konusu şirketlere milyonlarca lira gelir sağlandığı bildirildi.

GENEL MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

İBB Meclisi kararıyla belediyeye ait sosyal tesislerin işletilmesi hakkı Beltur A.Ş'ye verildi. CHP'li İBB yönetimi ise Beltur A.Ş üzerinden farklı firmalara sosyal tesislerde fahiş fiyatlar üzerinden satış yapma hakkı getirdi. İBB Meclisi kararına aykırı olarak gerçekleştirilen işlem sonrasında Beltur Genel Müdürü Güçlü Şenler görevden alındı ve Parakende Grubu İştirakler Danışmanı olarak atandı.





İBB MECLİS ÜYESİ SAYIŞTAY'A BAŞVURDU

AK Parti İBB Meclisi Üyesi Sami Barlas; İBB yetkililerinin ve Beltur A.Ş. yetkililerinin Belediye Meclis kararı gereğince Beltur'un işletmekte olduğu tesisleri üçüncü kişilere devretmemesi ve kiraya vermemesi gerekirken buna aykırı şekilde davranması nedeniyle Sayıştay Başkanlığı'na inceleme talebinde bulundu.





İŞTE SGK DURUM TESPİT RAPORU

Sosyal Güvenlik Denetmeni Adem Toker tarafından hazırlanan "Durum Tespit Raporu"nda, Beltur'da yaşanan usulsüzlükler şöyle yer aldı:

* Beltur A.Ş., Şaşkınbakkal Kafe işletmesi hizmet alanında Konsinye Satış Reyon Tahsis Sözleşmesi'ne istinaden ürettiği ünlü mamullerin servisini yapan Nefis Zeytin Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi işyerinin faaliyetlerini her ne kadar sözleşmeye istinaden yaptığı beyan ve tespit edilmiş ise de ürettiği ürünlerin satışını kendisinin yapmaması, kendine ait yazarkasa ve benzeri ödeme kaydedici cihazının bulunmaması, çalışanlarının Beltur A.Ş. logolu formalarla çalıştığı tespit edilmiştir...

* Beltur A.Ş. Suadiye Kafe işletmesi hizmet alanında Konsinye Satış Reyon Tahsis Sözleşmesine istinaden ürettiği ünlü mamullerin servisini yapan Zara İnşaat Orman Ürünleri Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi işyerinin faaliyetlerini her ne kadar sözleşmeye istinaden yaptığı beyan ve tespit edilmiş ise de ürettiği ürünlerin satışını kendisinin yapmaması, kendine ait yazarkasa ve benzeri ödeme kaydedici cihazının bulunmaması, çalışanlarının Beltur A.Ş. logolu formalar ile çalıştığı tespit edilmiştir...

* Beltur A.Ş. Süreyyapaşa Kafe işletmesi hizmet alanında Konsinye Satış Reyon Tahsis Sözleşmesine istinaden ürettiği unlu mamullerin servisini yapan Sarp 34 Gıda İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi işyerinin faaliyetlerini her ne kadar sözleşmeye istinaden yaptığı beyan ve tespit edilmiş ise de ürettiği ürünlerin satışını kendisinin yapmaması, kendine ait yazarkasa ve benzeri ödeme kaydedici cihazının bulunmaması, çalışanlarının Beltur A.Ş. logolu formalar ile çalıştığı tespit edilmiştir...





"YÖNETİM KURULU ONAYI GEREKİYOR"

Takvim'e açıklamada bulunan üst düzey bir yetkili, İBB yönetiminin Beltur A.Ş Genel Müdürü Güçlü Şenler'in görevden alınmasının nedeninin şirkette ortaya çıkan usulsüzlükler olduğunu ifade etti.



Söz konusu yetkili; daha önce iştirak şirketlerinde danışmanlık görevi olmamasına rağmen görevden alınan Güçlü Şenler'e göre pozisyon uydurulduğu ve Şenler'e İBB Parakende Grubu İştirakler Danışmanlığı görevi verildiğini söyledi.

Şenler'in Beltur A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ile diğer yönetim kurulunun onayı olmadan tek başına Beltur A.Ş'nin haklarını 3'üncü şahıslara devredemeyeceği ifade ediliyor.