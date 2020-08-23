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Belarus'ta Aleksandr Lukaşenko karşıtları yine miting yaptı

Belarus'ta Aleksandr Lukaşenko karşıtları yine miting yaptı
23.08.2020 19:35

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerine hile karıştırıldığını savunan muhalefet üyeleri sokaklara akın ederek protesto gösterisi yaptı. Polisin karşılık vermesiyle birlikte göstericiler ile kolluk kuvvetleri arasında günlerdir süren çatışmalarda ölen ve yaralananlar olunca, batılı ülkeler Aleksandr Lukaşenko’ya karşı tavır aldı.


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