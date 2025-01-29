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Bedirhan Şener hakkında istenen ceza belli oldu: Ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 23 yıla kadar hapis
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Bedirhan Şener hakkında istenen ceza belli oldu: Ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 23 yıla kadar hapis

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 22:36 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 22:36

Ankara'da eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında, anneannesini öldürme iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık tarafından sunulan iddianamede, Bedirhan Şener'in cinayet planı ve delillerine dair çarpıcı ayrıntılar yer aldı. İşte detaylar.

Ankara'da anneannesi Leyla Çetiner'i (80) tabancayla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener (42) hakkında savcı mütalaasını açıklayarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapis talep etti.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener olayın ardından yakalandı. (Takvim.com.tr)

ZİYARETE GELEN AİLEYE SİLAHLA SALDIRDI

Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bedirhan Şener, geçen yıl 31 Temmuz'da babası Abdüllatif Şener ile kendisini ziyarete gelen annesi Berrin Şener ve anneannesi Leyla Çetiner'e kapıyı açar açmaz tabancayla ateş etti. Leyla Çetiner, hayatını kaybetti. Bedirhan Şener, polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı. Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi tarafından düzenlenen raporda cezai sorumluluğunu etkileyecek mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığı bulunmadığı belirtilen Şener hakkında, dava açıldı.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener (Takvim.com.tr)

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 3'üncü duruşmada sanık Bedirhan Şener, hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Dairesi'nden sanık Şener'in cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporun dosyaya geldiğini bildirdi. Söz alan sanık avukatı Can Kızılyar, adli tıp raporunun eksik incelemeye dayalı olduğunu savunarak, müvekkili hakkında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden aldığı raporu dosyaya sundu. Kızılyar, yeniden rapor hazırlanmasını talep etti.

Abdüllatif Şener ve oğlu Bedirhan Şener (Takvim.com.tr)

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Daha sonra savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğünü, annesi Berrin Şener'i ise öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek, 'üst soya karşı kasten öldürme', 'üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapis talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatının yeniden rapor alınmasına ilişkin talebini reddederek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı erteledi.

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