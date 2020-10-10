Bebek katili PKK’nın uzantısı ‘Ateşin Çocukları’ Hatay’da ormanları yaktı!

Askeri operasyonlarla beli kırılan bebek katilleri şimdi de doğayı hedef aldı. Hatay Belen’de çıkan yangını terör örgütü PKK’ya bağlı “Ateşin Çocukları İnsiyatifi” adlı terörist grubu üstlendi. Öte yandan sosyal medyada gündem olan videolarda da motolof kokteyli atılarak yangın çıkartıldığı iddia edildi. Bir görüntüde bir şahsın ormanın içine doğru koştuğu görüldü.