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Bebek gibi giydirdiği kedisiyle 82 yaşında fenomen oldu
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Bebek gibi giydirdiği kedisiyle 82 yaşında fenomen oldu

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 18:10 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 18:10

Soma'nın 'Rukiş Anneannesi', 'Tülin' ismini verdiği kedisine bebek gibi bakıyor

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Rukiye Eryiğit, sokakta bulup sahiplendiği kediye adeta bir bebek gibi bakıyor. "Tülin" adını verdiği kedisine bebek kıyafetleri giydiren Rukiye Nine, torunlarının çekip sosyal medyaya yüklediği videolarla fenomen oldu.
Sokağa terk edilen bir kediyi sahiplenerek, torunlarının çektiği videolarla sosyal medyada fenomen haline gelen Rukiye Eryiğit, hayvan sevgisiyle örnek oluyor. Bebek kıyafetleri giydirdiği kedisine "Tülin" ismini veren Eryiğit, kedisiyle olan diyaloğu izleyenleri gülümsetiyor. Torunları Reha Fidan ve Dilara Fidan'ın desteğiyle sosyal medyaya videolarının yüklendiğini belirten Rukiye Eryiğit, kedisiyle tanışma sürecini şöyle anlattı:
"Bir gün Dikili'deki yazlıkta bahçede otururken boynunda tasmasıyla bir kedi kapımıza geldi. O zaman çok küçüktü eve almışlar bakmak için ama sonrasında bırakmışlar. Tasması boynunda duruyordu. Markete giden kızımın ayaklarına da dolanmış. Biz de kıyamadık aldık. Bir gece kucağıma aldım severken torunum videoya çekti. Videoyu sosyal medyaya atınca herkes çok beğenmiş ve bir anda takipçilerim oldu."
Farkındalık oluşturmak için kedisine kıyafetler giydirdiğini dile getiren Rukiye Nine, "Kıyafetleri kendimiz dikiyoruz, beğenenler oluyor. Kıyafet isteyenlere satış yapıyoruz ve oradan gelen gelirle yine sokak hayvanlarına mama alıyoruz. Hasta veya kaza geçiren kedileri tedavi ettiriyoruz" dedi.
Sosyal medyanın çok faydasını gördüklerini anlatan Eryiğit, "Sayfamızın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Videolarımız çok beğenildi. Sosyal medya sayesinde 1 ton mama geldi. Biz bu mamaları hep barınaklara ulaştırdık. Buradan herkese sesleniyorum. Lütfen sokağa çıkarken çantasına bir kaşık mama ve yanına küçük pet şişe su koysunlar. Sokakta yüzlerce aç hayvan var" diye konuştu.

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