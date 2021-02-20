BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den Kılıçdaroğlu’na ‘’Gara’’ uyarısı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ortak basın toplantısında HDP'yi sert sözlerle eleştirdi. Gara operasyonu açıklamaları nedeniyle, HDP'ye yönelik sert eleştirilerde de bulunan Destici, şunları söyledi: Bazı sorular, basının önünde, kamuoyu önünde sorulur, bazı sorular da devletin ilgili kişilerine ya da kurumlarına, kapalı şekilde sorulur. Çünkü terörle mücadele ediyorsunuz. İki bakanımız TBMM'ye geldiler, bilgilendirdiler. Bakanlarımız, PKK'nın uzantısı HDP'nin olduğu bir mecliste ne kadar bilgilendirebilecekler? Ha Murat Karayılan, ha Meclis'teki kara çiyan. Ha Duran Kalkan, ha Pervin Buldan.