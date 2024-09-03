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Bayrampaşa'da silahlı çatışma! Vefat anı kamerada!
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Bayrampaşa'da silahlı çatışma! Vefat anı kamerada!

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024, 12:07 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024, 12:07

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 34 yaşındaki Ali Şen hayatını kaybederken, arkadaşı Ali Ç. yaralandı. İşte Bayrampaşa'da yaşanan silahlı çatışmanın güvenlik kameralarına yansıyan video kaydı.

Bayrampaşa'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışma kanlı sonuçlandı. Yıldırım Mahallesi'nde 29 Ağustos Perşembe günü saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup arasında yaşanan kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Polis, olayla ilgili 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Güvenlik Kamerası Kavgayı Anbean Kaydetti

Olay, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde nalbur ve galericilik yapan iki grup arasında çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, kavga öncesi taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Görüntülerde, elinde silah bulunan bir kişinin çevreye ateş açtığı anlar net bir şekilde kaydedildi.

Çatışmada Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralandı

Çatışma sonucunda galericilik yapan Ali Şen (34) olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Ali Ç. (37) ise yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, farklı silahlara ait çok sayıda boş kovan bulundu. Yaralı Ali Ç., çevrede bulunan vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis Harekete Geçti: 2 Şüpheli Yakalandı

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında saldırganları kısa sürede tespit etti. Yapılan operasyonda, nalbur dükkanı işleten Uğur Ç. (32) ve Hüseyin K.Ş. (29) Sultangazi ilçesinde gözaltına alındı. Operasyon sırasında, olayda kullanıldığı değerlendirilen üç adet silah da ele geçirildi.

Şüpheliler Suçlarını İtiraf Etti

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheliler, suçlarını itiraf etti. Verdikleri ifadelerde, Ali Ç.'nin kendilerine küfür ettiğini ve silah çektiğini, bu nedenle kendilerini korumak amacıyla ateş açtıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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