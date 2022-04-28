RAMAZAN İMSAKİYE
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Bayrampaşa'da sanayi sitesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Bayrampaşa'da sanayi sitesinde çıkan yangın hasara neden oldu
28.04.2022 15:43

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Son dakika haberi... Bayrampaşa'da sanayi sitesindeki iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

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Bayrampaşa'da sanayi sitesindeki iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muratpaşa Mahallesi Rami Kışla Caddesi'nde bulunan İşkent Sanayi Sitesi'ndeki 5 katlı iş yerinin çatısındaki kompresör deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

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