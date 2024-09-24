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Bayrampaşa'da park halindeki otomobile çarpan İETT otobüsü dükkana girdi
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Bayrampaşa'da park halindeki otomobile çarpan İETT otobüsü dükkana girdi

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 00:25 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 00:37

Bayrampaşa'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü önce park halindeki otomobile çarptı. Kaldırıma çıkan otobüs bir dükkana girdi. Kazada otobüste bulunan bazı yolcular hafif yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yıldırım Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 36KE hattında Eminönü seferi yapan İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, park halindeki 34 BLA 163 plakalı otomobile çarptı. Kaldırıma çıkan otobüs, dükkana girerek durabildi. Otobüste bulunan bazı yolcular hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Otobüsün çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayı anlatan mahalle sakini Sevgi Eker, "Ekmek almaya gidiyordum, buradan araba geldi hızlı bir şekilde daldı yani, yoksa buradan böyle yıkıp her şeyi param parça edecekti yani. Göremedim bende, çok korktum çok büyük bir kazadan kurtuldu yani burası" dedi.

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