İstanbul Bayrampaşa'da kuru temizleme dükkanı sahibi Murat Karaarslan dükkanında ölü olarak bulundu. Ekiplerin yaptığı ilk incelemeye göre Karaaslan'nın kimyasal maddeden zehirlenerek öldüğü tespit edildi.

Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Karaarslan (45) sabah saatlerinde sahibi olduğu kuru temizleme dükkanına gelerek çalışmaya başladı.

Bir süre sonra iş yerindeki ürünlerini almaya gelen müşteri Bayram Küçük, arkadaşından haber alamadı. Daha sonra Karaarslan'ın yerde hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Karaarslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Koruyucu kıyafet giyen ekipler yaptıkları ilk inceleme sonrası Karaarslan'ın kuru temizlemede kullanılan kimyasal maddeden zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Karaarslan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Karaarslan'ın cansız bedenini bulan arkadaşı Bayram Küçük, "Sabah 09.00 sıralarında aradım. Telefonu açmayınca buraya geldim. Dükkana girdiğimde ağır bir koku vardı. Seslendim kendisine cevap vermedi. Ben de alt kata indim. Masanın üstünde hareketsiz gördüm. Kuru temizlemede kullanılan kimyasal madde kokusu vardı" dedi.

Olay yerine gelen ekipler, ölçme cihazı ile dükkan ve çevresinde kimyasal madde sızıntısına karşı ölçüm yaptı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.