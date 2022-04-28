RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Bayrampaşa'da 5 katlı binada yangın paniği! Tadilat sırasında bir anda alev aldı

Bayrampaşa'da 5 katlı binada yangın paniği! Tadilat sırasında bir anda alev aldı

Bayrampaşa'da 5 katlı binada yangın paniği! Tadilat sırasında bir anda alev aldı
28.04.2022 14:53

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İstanbul Bayrampaşa'da bulunan 5 katlı bir binanın çatı bölümünde yangın çıktı. Tadilat sırasında çıkan yangın tüm çatıyı kaplayınca bina boşaltıldı. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken, polis yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

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İstanbul'da 5 katlı bir binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Bayrampaşa Orta Mahalle Yeşil Sokakta bulunan 5 katlı binanın çatısında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatı katındaki daireyi yeni alan ev sahibi çatıda tadilat yaptırıyordu.

İşçilerin mola verdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm çatıyı kaplayınca işçiler ve bina sakinleri binayı boşalttı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis cevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında, ölen ve yaralanan olmazken, polis yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

"KENDİMİZİ DIŞARIYA ZOR ATTIK"
Bina sakinlerinden Derya Çabuk, "Çatıyı tamir ediyorlardı. Artık tadilat sırasında, soba mı açıktı, ya da sigara izmariti mi attılar neden olduysa bir anda alev aldı. Kendimizi dışarıya zor attık. Daireyi yeni almıştı. Çatı katını tamir ettiriyordu. Tadilat yapılan yer boştu ama alt katlar doluydu. Dumanı görünce onlarda tahliye ettiler. Şu an binada kimse yok" dedi.

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