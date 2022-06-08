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Bayrampaşa Otogar Metro İstasyonu'nda boks maçı gibi kavga! 2 kişi yumruk yumruğa birbirine girdi

Bayrampaşa Otogar Metro İstasyonu'nda boks maçı gibi kavga! 2 kişi yumruk yumruğa birbirine girdi
08.06.2022 11:16

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Bayrampaşa Otogar Metro İstasyonu'nda 2 kişi bilinmeyen sebeple birbirleriyle tartıştı. Araya giren bir yolcu tartışanlardan biriyle yumruk yumruğa kavga etti. Boks maçını andıran o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Bayrampaşa Otogar Metro İstasyonu'nda meydana geldi. 2 kişi istasyonda bilinmeyen sebeple birbirleriyle tartıştı.

Bu sırada başka bir yolcu araya girerek tartışmayı sonlandırmak istedi.

Bu sefer taraflardan biri araya girmesine sinirlendiği yolcuyla tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede metro içinde kavgaya dönüştü.

Yumrukların havada uçuştuğu kavga diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi.

Boks maçını andıran o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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