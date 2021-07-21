Bayramın ikinci günü yola çıkanlar TEM’i kilitledi

Son dakika haberine göre yollarda bayram hareketliliği sürüyor. İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için bayramın ikinci gününde yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu’nda yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk havadan görüntülendi.





TEM Otoyolu Derince, Körfez, İzmit geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.





YOLLARDA SON DURUM

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 26 Temmuz saat 07.00'ye kadar KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.





Düzce-Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Sakarya-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi tünellerinin Sakarya yönündeki tüpleri bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldığından, ulaşım Bozüyük yönündeki diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Bu güzergahı kullanacak araçlara 31 Temmuz'a kadar özel yük taşıma izin belgesi verilmeyecek.





İzmit-Kandıra yolunun 0-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.





Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-37. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44., Aydıncık-Silifke yolunun 20-25. (Yeşilova-Aydıncık arası Yanışlı mevkisi), Erzurum Kuzey Çevre Yolu'nun 21-27. kilometrelerindeki yol yapım, Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.





Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 50-51. kilometrelerinde (Divani mevkisi) yol bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.