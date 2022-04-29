Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre Ramazan bayramı yurt genelinde serin ve yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının bugün ve yarın ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, hafta sonundan itibaren azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.