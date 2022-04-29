RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Bayramda açık görüş var mı 2022? Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak! Cezaevi görüş tarihlersaati ve saatleri...

Bayramda açık görüş var mı 2022? Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak! Cezaevi görüş tarihlersaati ve saatleri...

Bayramda açık görüş var mı 2022? Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak! Cezaevi görüş tarihlersaati ve saatleri...
29.04.2022 10:49

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Cezaevlerinde açık görüş... Adalet Bakanı Bozdağ imzasıyla Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen genelgeye göre ceza ve infaz kurumlarında Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs'ta açık görüş yapılacak. Peki; Cezaevi görüş tarihi ve saat aralığı ne? Hangi hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak? İşte detaylar...

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Ramazan Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

CEZAEVLERİNDE BAYRAM DOLAYISIYLA AÇIK GÖRÜŞ YAPILACAK
Genelgeye göre, Kovid-19 salgını nedeniyle ceza ve infaz kurumlarında bir süredir yapılamayan açık görüşler, Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kovid-19 pozitif ve temaslı olan hükümlü ve tutukluların açık görüş hakları ise saklı kalmak üzere ertelenecek.

Her ziyaret sonrasında 15 dakika boyunca görüş alanı havalandırılacak, ziyaretçiler ile hükümlü ve tutukluların temas ettiği alanlar hijyen malzemeleriyle temizlenecek.

Görüş mahalli ve ziyaretçilerin bulunduğu diğer alanlarda yeteri kadar el dezenfektanı bulundurulacak.

HANGİ SAATLER ARASINDA İZİN VERİLECEK?
Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.

Genelgeye göre, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.

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