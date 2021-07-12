Bayram tatili 11 gün mü? Kurban Bayramı tatili için açıklama geldi mi?

Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 11 gün mü? Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alınacak tatil kararı merakla bekleniyor. Bayram tatiliyle ilgili açıklama geçtiğimiz günlerde yapılmış ve tatilin süresinin kabine toplantısıyla duyurulacağı açıklanmıştı. 12 Temmuz günü toplanacak kabinede, bayram tatiline ilişkin karar açıklanması bekleniyor. Peki; bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 11 gün mü? Eğer 15 Temmuz resmi tatili, 2021 Kurban Bayramı ile birleştirilirse 11 günlük bir tatil süreci ortaya çıkacak.