Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla tamamladı! MAM-C, MAM-L ve MAM-T...

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ilk atış testini başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T hedefleri başarıyla vurdu. Baykar Savunma teknik müdürü Selçuk Bayraktar o anların görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İşte o anlar...