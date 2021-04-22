RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla tamamladı! MAM-C, MAM-L ve MAM-T...

Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla tamamladı! MAM-C, MAM-L ve MAM-T...

Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla tamamladı! MAM-C, MAM-L ve MAM-T...
22.04.2021 19:07
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BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ilk atış testini başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T hedefleri başarıyla vurdu. Baykar Savunma teknik müdürü Selçuk Bayraktar o anların görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İşte o anlar...


BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ilk atış testini başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T hedefleri başarıyla vurdu. Baykar Savunma teknik müdürü Selçuk Bayraktar o anların görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İşte o anlar...
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