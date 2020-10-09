Batman’ın Yenişehir ilçesinde 4 yıl önce 2 kardeşi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı Antalya’da saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin hiçbir iş yapmadığı ve yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiği öğrenildi.
Batman'da 2 kişiyi öldüren zanlı Antalya'da yakalandı! "Yakalanmamak için yıllarca..."
- Batman'da 2 kişiyi öldüren zanlı Antalya'da yakalandı! "Yakalanmamak için yıllarca..."
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